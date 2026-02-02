Sondaggio Esclusivo: Grégoire, Dati e Knafo alle Elezioni Municipali di Parigi

Le elezioni municipali a Parigi si avvicinano e il panorama politico sta subendo cambiamenti significativi. Recenti sondaggi indicano un aumento di consensi per Emmanuel Grégoire, mentre la situazione di Rachida Dati appare stazionaria. Sarah Knafo, candidata emergente, si sta facendo strada nel dibattito politico con un 10% di possibilità di ottenere un seggio.

La competizione si fa sempre più intensa. Grégoire, attuale vice sindaco, sta guadagnando terreno rispetto alla collega Sophia Chikirou, la quale ha visto un calo nel supporto. Questo contesto potrebbe portare a uno scenario di cinque candidati al secondo turno, noto come quinquangolare.

Le dinamiche delle alleanze politiche

In un colpo di scena significativo, il 30 gennaio, alcuni membri del partito ecologista di Parigi hanno deciso di abbandonare l’alleanza con Grégoire per unirsi alla lista di Chikirou, esprimendo così un malcontento crescente. Tra i nuovi aderenti figurano nomi noti come Jérôme Gleizes ed Émile Meunier, che hanno deciso di contribuire alla campagna di LFI (La France Insoumise).

Critiche all’operato di Grégoire

Meunier ha criticato la gestione di Grégoire, sottolineando che la sua esperienza come assessore all’urbanistica non è stata allineata con i valori ecologisti. Secondo lui, il suo operato ha contribuito a un aumento del cemento a Parigi, un fattore che ha innescato questo scossone politico.

Le nuove adesioni ecologiste alla lista di Chikirou rappresentano un cambio di rotta, con oltre una decina di eletti pronti a sostenere la candidata. Questo è un chiaro segnale di come le alleanze possano cambiare rapidamente, influenzando le dinamiche della campagna elettorale.

Il contesto della campagna elettorale

Chikirou ha lanciato il suo messaggio durante un incontro al Cirque d’Hiver, attirando un pubblico parzialmente affollato. Nonostante il numero limitato di partecipanti, la candidata ha evidenziato il suo impegno e le oltre 500.000 comunicazioni già distribuite nell’arco della campagna, cercando di riaccendere l’entusiasmo tra i suoi sostenitori.

Le sfide future per Chikirou

Tuttavia, la strada per Chikirou non è priva di ostacoli. Gli ultimi sondaggi la collocano quarta, con solo il 10-11% delle intenzioni di voto. Questo risultato la costringe a lavorare duramente per non solo mantenere la propria posizione, ma anche per cercare di attrarre un numero maggiore di elettori.

Grégoire ha risposto alle critiche accusando Chikirou di opportunismo e cinismo, affermando che la sua candidatura non sarebbe altro che una mera distrazione. Secondo lui, il vero confronto si giocherà tra il suo programma e quello della ministra della Cultura, con la determinazione di non allearsi con LFI prima delle elezioni.

La situazione rimane incerta e il contesto elettorale a Parigi si fa ogni giorno più intrigante. Con le elezioni fissate per il 15 e 21 marzo, i candidati dovranno affrontare una campagna intensa, in cui le alleanze e le disillusioni giocheranno un ruolo cruciale nel determinare il futuro della capitale francese.