Sonia Bruganelli si trova attualmente in una situazione di ballottaggio a Ballando con le Stelle e sabato potrebbe essere eliminata. Durante la sua partecipazione a La Vita In Diretta, ha rivelato il suo desiderio di restare e il suo impegno nel farlo. “Credo molto in questo percorso […] questa settimana è stata difficile per me, soprattutto dal punto di vista emotivo. Volevo mostrarmi più aggraziata e positiva, non solo nel ballo, ma anche nel ricevere i giudizi. Sono riuscita nell’intento? Sì, penso proprio di sì. Ogni mattina mi sveglio di corsa per andare a allenarmi”.

La giovane ballerina e la sua esperienza al Grande Fratello

La giovane ballerina ha anche fatto un confronto con la sua esperienza al Grande Fratello. “Nel reality era un’altra cosa: durante la settimana mi dedicavo a studiare i daytime e i miei co-inquilini. Arrivavo e mi vestivo come volevo, indossavo le mie Louboutin e avevo un altro ruolo. Qui invece mi fate passare sei giorni in sala prove, dove mi impegnate a fondo, e dopo l’esibizione devo cambiare completamente atteggiamento, il che è complicato”. Così, mentre come opinionista era più formale, in Rai si è mostrata più autentica. “È stato difficile aprirmi nel confessionale”.

Rispondendo a una domanda diretta del presentatore, Sonia ha dichiarato: “Non mi sono pentita di aver partecipato a Ballando con le Stelle, ma ho realizzato di aver sottovalutato l’immagine che ho costruito nel tempo. Pensavo che mettermi alla prova fisicamente in un periodo di cambiamenti nella mia vita potesse suscitare un interesse diverso”.

Probabilmente Sonia finirà per lasciare, ma il suo contributo tanto chiacchierato sarà sicuramente una mancanza.