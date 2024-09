Sono stati sottratti 69 laptop destinati a una scuola media, appena consegnati.

I 69 laptop ancora in scatola e in attesa di essere sistemati nelle loro postazioni presso la Scuola Media dell’istituto comprensivo di Ceprano, località nei pressi di Frosinone, sono stati sottratti durante un furto notturno. I dispositivi, appena arrivati e destinati per essere impiegati nelle classi per erogazione di lezioni di informatica, sono stati rubati da malintenzionati che sono penetrati all’interno forzando la principale entrata. L’intervento ha avuto successo poiché i ladri hanno disabilitato la telecamera di sorveglianza che riprendeva specificamente quell’accesso, eludendo così la registrazione del loro operato. Il furto è stato scoperto dai lavoratori dell’istituto al momento della riapertura, che hanno immediatamente informato i carabinieri. Questi ultimi hanno effettuato un’ispezione del luogo nella speranza di individuare segni o indizi lasciati dai criminali. La ricerca dei laptop risulta complicata dal fatto che non erano ancora stati utilizzati e le relative licenze non erano state registrate.