Un elicottero della Guardia Costiera è intervenuto per soccorrere un turista tedesco a bordo di una nave da crociera, a causa di una sospetta peritonite.

Sospetta peritonite su una nave da crociera: passeggero soccorso dalla Guardia Costiera

Nella giornata di ieri, domenica 14 luglio, un passeggero di nazionalità tedesca si è sentito male a bordo di una nave da crociera e la Guardia Costiera è intervenuta con un elicottero per soccorrerlo. Il comandante della nave AIDABLU, proveniente da Corfù e diretta a La Valletta, in navigazione al largo di Crotone ha contattato il Centro operativo nazionale della Guardia costiera, chiedendo l’evacuazione medica per un passeggero che aveva bisogno di cure per una sospetta peritonite.

Alle 14.20 di ieri, dopo aver raggiunto la posizione della nave, dall’elicottero è stato ammainato l’aerosoccorritore della Guardia Costiera il quale, arrivato sul ponte della nave, ha imbragato il passeggero che, una volta stabilizzato, è stato portato a bordo dell’elicottero. L’uomo è stato portato all’ospedale civile Cannizzaro di Catania e affidato alle cure del personale sanitario del 118.