Spagna: consigliere Valencia comprava vini online durante plenaria su alluvione

Madrid, 29 gen. (Adnkronos) – Un politico del Partito Popolare (Pp) della città di Valencia si è scusato dopo che alcune telecamere lo hanno ripreso mentre faceva acquisti online di vino e liquori, mentre i suoi colleghi consiglieri comunali discutevano di finanziamenti aggiuntivi per le aree colpite dalle inondazioni di ottobre. A quasi tre mesi dalle alluvioni che hanno devastato parte della regione di Valencia, trasformando le strade in fiumi, travolgendo auto e uccidendo più di 220 persone, molti cittadini continuano a dirsi increduli di fronte al peggior disastro naturale che abbia colpito la Spagna in questo secolo.

Nella città di Valencia, durante la sessione plenaria di ieri, i consiglieri hanno esaminato la proposta di stanziare altri 25 milioni di euro in aiuti per le zone in cui la popolazione ha ancora difficoltà a riprendersi. L'attenzione si è invece concentrata su José Marí Olano, dopo che il consigliere è stato ripreso durante la diretta streaming della sessione mentre scorreva su un sito di ecommerce bottiglie di vino e liquori e le aggiungeva al suo carrello online, secondo il sito di notizie eldiario.es.

I politici dell'opposizione hanno reagito con rabbia. "Comprare vino mentre si discute della ricostruzione delle aree colpite è una delle cose più tristi che abbia mai visto in politica in vita mia", ha dichiarato Papi Robles della coalizione di sinistra Compromís. Olano è soltanto l'ultimo politico del Pp a Valencia a finire sotto attacco. Da quando le inondazioni hanno travolto Valencia, decine di migliaia di persone sono scese in piazza in tutta la regione per chiedere le dimissioni di Carlos Mazón dopo che è emerso che il presidente regionale aveva fatto una pausa pranzo di tre ore lo stesso giorno in cui le acque dell'alluvione stavano salendo.

Mentre le immagini dello shopping online di Olano cominciavano a circolare sui social media, il politico si è alzato in piedi in plenaria per riconoscere quella che ha descritto come una sua condotta "scorretta". Ha affermato: "Chiedo di rivolgermi all'aula per chiedere pubblicamente scusa a tutti voi e ai cittadini, che tutti rappresentiamo".