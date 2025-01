Un giovane ucciso in una sparatoria legata a questioni sentimentali, la comunità è in shock.

Un dramma personale che sfocia nella violenza

La tranquillità di Catania è stata brutalmente interrotta da un episodio di violenza che ha scosso la comunità. Ieri pomeriggio, intorno alle 15, una sparatoria in piazza Palestro ha portato alla morte di Giuseppe Francesco Castiglione, un giovane di 21 anni. L’omicidio, avvenuto in un contesto di tensioni personali, ha messo in luce le conseguenze devastanti delle relazioni interpersonali quando si trasformano in conflitti violenti.

Il contesto dell’omicidio

La vittima è stata colpita da Calogero Michael Romano, un ventenne che era l’ex compagno dell’attuale fidanzata di Castiglione. La situazione si è aggravata durante un incontro tra i due uomini, che ha avuto luogo in piazza Palestro. Testimoni riferiscono di una discussione animata, che ha preso una piega tragica. Romano, giunto sul posto a bordo di uno scooter, ha estratto una pistola di piccolo calibro, una 6,35, e ha aperto il fuoco contro Castiglione, colpendolo alle spalle con almeno sei proiettili.

Le conseguenze dell’atto violento

Il colpo mortale ha centrato organi vitali, tra cui polmoni e milza, causando la morte immediata del giovane. Sul luogo della sparatoria, la polizia ha rinvenuto sei ogive e un bossolo inesploso, segni tangibili di un atto di violenza che ha lasciato la comunità in uno stato di shock. Questo tragico evento non solo ha portato via una vita giovane, ma ha anche sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle relazioni personali, che possono degenerare in atti estremi.