Spazzole liscianti: cosa sono e come utilizzarle

Le spazzole liscianti realizzano una piega perfetta in poco tempo. Vediamo come funzionano.

Le spazzole liscianti sono uno strumento essenziale per chi desidera una chioma liscia e disciplinata senza dover ricorrere a strumenti più complessi come la piastra. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, che cosa sono le spazzole liscianti, come funzionano e come utilizzarle per ottenere una piega liscia, anche in casa.

Spazzole liscianti

Le spazzole liscianti sono dispositivi elettrici che combinano le funzioni di una spazzola tradizionale con quelle di una piastra per capelli. Dotate di setole riscaldate, queste spazzole distribuiscono il calore in modo uniforme sui capelli mentre li pettinano, permettendo di lisciarli senza l’uso della piastra.

Diventate uno strumento indispensabile per chi desidera una piega liscia senza dover ricorrere al parrucchiere, le spazzole liscianti sono facili da usare, richiedono meno tempo di una piastra professionale, producono meno danni ai capelli e riducono l’effetto crespo grazie a tecnologie avanzate come il rivestimento in ceramica e gli ioni negativi. Infine, alcuni modelli di spazzole liscianti sono anche versatili perché, oltre a lisciare, possono aggiungere volume e creare onde morbide.

Spazzole liscianti: come utilizzarle

L’utilizzo di una spazzola lisciante è molto più semplice e rapido di una piastra tradizionale, ma per ottimizzare il risultato vi consigliamo di:

Lavare, asciugare e pettinare i capelli per eliminare eventuali nodi e grovigli prima di utilizzare la spazzola lisciante;

prima di utilizzare la spazzola lisciante; Applicare un termoprotettore sulla chioma per proteggere ulteriormente i capelli dai danni che il calore può causare;

sulla chioma per proteggere ulteriormente i capelli dai danni che il calore può causare; Impostare la spazzola lisciante sulla temperatura desiderata e, non appena è calda, iniziare a passarla tra i capelli.

Per una precisione maggiore, si consiglia di dividere i capelli in sezioni facilmente gestibili ed, eventualmente, passare la spazzola più di una volta per ottenere il risultato desiderato. Terminata la piega, se i capelli dovessero averne bisogno, applicare un siero o un olio per aggiungere lucentezza e morbidezza alla chioma.

Spazzole liscianti: i modelli migliori su Amazon

Le spazzole liscianti sono un ottimo strumento per chi desidera capelli lisci e disciplinati in modo semplice e veloce, ottenendo risultati professionali anche in casa. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, le migliori spazzole liscianti in vendita su Amazon alla migliore offerta.

Philips StyleCare Essential Spazzola lisciante riscaldata (modello BHH880/00)

La spazzola lisciane riscaldata è dotata di un rivestimento in ceramica in tormalina per capelli luminosi, lisci e senza effetto crespo. Mantiene una temperatura uniforme su tutta la spazzola per evitare il surriscaldamento, per capelli protetti e dall’aspetto sano. Due impostazioni di temperatura e un design a tripla setola per districare delicatamente e lisciare i capelli mentre protegge il cuoio capelluto dal calore.

LANDOT Spazzola Elettrica Lisciante Per Capelli: Spazzola levigante con Tecnologia Di Riscaldamento in Ceramica e Ionizzatore – Spegnimento automatico di sicurezza

Dotata di un innovativo sistema di riscaldamento in ceramica per lisciare e modellare i capelli in modo delicato. Gli ioni negativi integrati aiutano a ridurre l’elettricità statica e a sigillare la cuticola dei capelli, rendendoli più lucenti e setosi. Per una maggiore tranquillità, la spazzola si spegne automaticamente dopo un periodo di inattività, prevenendo il surriscaldamento.

REVLON RVDR5222 Salon One-StepTM Asciugacapelli e Volumizer con pettine a coda, Originale

Strumento per capelli due in uno per offrire la potenza di un asciugacapelli e il volume di uno styler per tutti i tipi di capelli. La spazzola ovale Revlon Original scivola tra i capelli per districarli, asciugare e creare volume rapidamente, dalle radici alle punte. Grazie alla tecnologia ionica con tormalina, la chioma apparirà più corposa e brillante, senza effetto crespo. Ideale per capelli medio-lunghi.

