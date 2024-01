Speed skating: Lollobrigida bronzo agli Europei in Olanda

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - A Heerenveen (Olanda) è passata agli archivi l'edizione 2024 degli Europei su distanza singola di speed skating.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – A Heerenveen (Olanda) è passata agli archivi l’edizione 2024 degli Europei su distanza singola di speed skating. Nella giornata conclusiva, in chiave Italia vi era grande attesa soprattutto attorno alle mass start. Nel settore femminile, Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) si è fregiata della medaglia di bronzo. Lo fa sapere la Federghiaccio con una nota. La gara è stata caratterizzata da una fuga da lontano dell’olandese Marijke Groenewoud, alfine rivelatasi vincente. La trentaduenne di Frascati ha avuto il merito di riuscire a tenere la scia dell’altra olandese Irene Schouten (argento) quando ha accelerato prepotentemente nelle fasi finali, staccando tutte le altre concorrenti. Laura Lorenzato (Noale Ice) è passata per tredicesima sul traguardo dopo aver tirato a lungo il gruppo inseguitore, lavorando generosamente in funzione della compagna di squadra.

Purtroppo il podio non è stato replicato in ambito maschile. Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) sono arrivati a giocarsi le medaglie nel gruppo di testa. Di Stefano ha chiuso quarto, superato al fotofinish dall’austriaco Gabriel Odor e dal norvegese Alle Dahl Johansson. Giovannini si è piazzato settimo, mentre la vittoria è stata appannaggio del belga Bart Swings. Medaglia accarezzata anche nel Team Pursuit femminile. Il terzetto composto dalle già citate Lollobrigida e Lorenzato, coadiuvate da Veronica Luciani (Noale Ice) ha chiuso la propria prova con il tempo di 3’02”41, mancando il podio di un'inezia. Alle spalle dell’inavvicinabile Olanda padrona di casa (2’55”70), si sono difatti attestate Germania (3’02”33) e Svizzera (3’02”40).

Prova brillante per David Bosa (Fiamme Oro) sui 500 metri maschili. Il trentunenne trentino ha conseguito il 6° posto, fermando il cronometro sul 34”96, a meno di mezzo secondo dal vincitore Jenning De Boo e a un decimo dal bronzo, artigliato dal polacco Marek Kania. Fra gli uomini sono inoltre arrivati altri due piazzamenti nella top-ten grazie ai 1.500 metri. Alessio Trentini (Fiamme Azzurre) e il già citato Di Stefano si sono classificati al 9° e al 10° posto, rispettivamente con il tempo di 1’46”23 e 1’46”24 (nuovo primato personale). Sulla medesima distanza Francesco Betti (Fiamme Oro) ha chiuso 16° con 1’47”28. Infine, nei 1.000 metri femminili, Serena Pergher (Fiamme Oro) ha concluso in 17ma (1’19”23).