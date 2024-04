Nella serata di venerdì 19 aprile, un grave episodio ha scosso la tranquillità della fermata Lambrate della metropolitana verde M2 a Milano. Un uomo di 51 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver spinto una ragazza di 24 anni sui binari della metro.

L’episodio alla fermata Lambrate

Poco prima delle 23:00, il 51enne, visibilmente agitato, ha cominciato a urlare e infastidire i passeggeri presenti sulla banchina. Senza alcun apparente motivo, si è scagliato contro la giovane di 24 anni, spingendola con violenza sui binari. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo del fidanzato della vittima e di altre persone presenti, la ragazza è stata prontamente soccorsa e tirata in salvo prima dell’arrivo del convoglio.

L’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto dell’aggressore

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente dopo l’episodio. Gli agenti del commissariato di zona e dell’ufficio prevenzione generale hanno arrestato l’aggressore e condotto le indagini del caso. Dall’accertamento delle autorità è emerso che l’uomo ha alcuni precedenti penali legati a reati contro la persona.

Accusa di tentato omicidio e detenzione

In seguito agli accertamenti, l’uomo è stato accusato di tentato omicidio in accordo con il pubblico ministero di turno. Attualmente si trova nel carcere di San Vittore in attesa dell’udienza di convalida che si terrà davanti al giudice per le indagini preliminari.

Le condizioni della vittima

La giovane di 24 anni è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, dove è stata dimessa con un giorno di prognosi per una contusione alla schiena.