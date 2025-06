Spionaggio: Ciriani, 'Governo rispetta norme, collaborazione con magistratura e Copasir'**

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – "Il Governo ribadisce di avere sempre rispettato le norme sulle attività dell’intelligence. Ha collaborato attivamente con il Copasir affinché l’accertamento da esso avviato sulla vicenda Paragon fosse il più completo ed efficace, e di ciò il Comitato parlamentare ha dato atto, giungendo alle conclusioni riassunte nella Relazione pubblicata il 5 giugno".

Lo ha sottolineato il ministro per Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo al Question time della Camera, ad un'interrogazione di Italia viva.

"Dal momento del deposito della relazione del Comitato -ha aggiunto l'esponente dell'Esecutivo- sono emersi i nomi di altre persone che hanno ricevuto le notifiche di Meta e di Apple, relative a presunti tentativi di intrusione nei loro telefoni. Nei giorni scorsi si è appreso dai mezzi di informazione di una progressione dell’attività di indagine svolta congiuntamente dalle Procure della Repubblica di Roma e di Napoli. Il Governo rispetta il lavoro della magistratura e della Polizia giudiziaria, consapevole che le risposte verranno da una indagine –quella avviata– cui lo stesso Governo non può e non deve sovrapporsi, ma solo, se richiesto, collaborare, come è avvenuto in sede di Copasir".