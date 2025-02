Spionaggio: opposizioni alla Camera, 'Fontana tuteli istituzioni, inaccettabile no governo all'aula'

Roma, 18 feb (Adnkronos) - "Il governo deve venire e dare una risposta qui. Almeno vengano a dirci che mettono il segreto di Stato e per questo non rispondono. Ma non si può coprire il governo che dice, non veniamo perchè mettiamo il segreto". Davide Faraone, capogruppo alla ...

Roma, 18 feb (Adnkronos) – "Il governo deve venire e dare una risposta qui. Almeno vengano a dirci che mettono il segreto di Stato e per questo non rispondono. Ma non si può coprire il governo che dice, non veniamo perchè mettiamo il segreto". Davide Faraone, capogruppo alla Camera di Italia viva, ha posto in apertura di seduta in aula la questione della risposta all'interrogazione che Iv ha preannunciato al ministro della Giustizia Carlo Nordio sull'utilizzo del trojan Paragon.

Il presidente di turno Sergio Costa, rispondendo in aula, ha spiegato che il presidente della Camera ha già informato i presentatori dell'interrogazione che il governo non risponderà in forza dell'"esercizio di una prerogativa basata su una specifica norma del regolamento" che "non è sindacabile". Anche i Gruppi del Pd, M5s, Avs e +Europa si sono uniti alla protesta invocando l'intervento di Fontana.

"Stiamo preparando una lettera a Fontana per chiedere di fari venire qui governo a dire che non vogliono rispondere, se voi lo legittimate compiete un clamoroso errore", ha detto ancora Faraone. "E' inaccettabile, è una questione di dignità di questa istituzione -ha incalzato Federico Fornaro, Pd-. Chiedo se sia un comportamento lesivo delle prerogative dei parlamentari, chiediamo al presidente della Camera di tutelare le prerogative e della dignità del Parlamento".

(Adnkronos) – Per Francesco Silventri, M5s, "il presidente della Camera deve in tutti i modi evitare tutto questo, non permetta che un governo scappi mettendo in difficoltà la parte delle istituzioni che lui dovrebbe proteggere". Sulla stessa linea Benedetto Della Vedova (+Europa) e Marco Grimaldi (Avs).