Oggi, 28 gennaio, il conducente di un autoarticolato ha perso la vita in un incidente stradale lungo la SS395, nei pressi del cimitero comunale di Spoleto.

Spoleto, grave incidente stradale: morto il conducente di un autoarticolato

Intorno alle 7:30 di questa mattina, per cause ancora in fase di accertamento, il camion ha sbandato finendo fuori strada e precipitando nella scarpata sottostante. Non sono stati coinvolti altri veicoli, ma l’impatto si è rivelato fatale per il conducente dell’autoarticolato.

Un collega, che lo seguiva con un altro camion, ha assistito alla scena e ha immediatamente dato l’allarme. Il personale medico, arrivato tempestivamente sulla scena, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

A perdere la vita è stato Tito Scapeccia, 58 anni, residente a Valtopina. Era una persona altamente stimata, una figura fondamentale per il gruppo di Protezione Civile di Valtopina, sempre pronta a mettersi in prima linea per aiutare gli altri.

Spoleto, grave incidente stradale: le indagini

Al momento, tra le possibili cause dell’incidente, si valuta anche l’ipotesi di un malore improvviso del conducente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre il corpo senza vita dell’autista dalla cabina di guida, mentre i carabinieri si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.