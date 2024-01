Sport: aperti Giochi giovanili invernali a Gangwon, Tabanelli guida un'Italia ambiziosa

Gangwon, 19 gen. – (Adnkronos) – L’universo, simbolo delle infinite possibilità dei giovani. Si alza all’insegna della speranza la quarta edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali (YOG) di Gangwon 2024. La cerimonia di apertura della rassegna a cinque cerchi dedicata ai migliori under 18 del mondo è andata in scena al Gangneung Oval, alla presenza del Presidente della Repubblica della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, e dei vertici del Cio, con in testa il Presidente Thomas Bach. Ma ad incitare l’Italia Team erano presenti a Gangneung anche il Presidente del Coni e membro Cio, Giovanni Malagò, e il Segretario Generale Carlo Mornati. Sul ghiaccio che ha ospitato i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018, Gangwon 2024 celebra le proprie origini intrecciandole con la K-Culture, la musica pop che ha superato i confini nazionali per affermarsi nel mondo. "Adesso è il vostro turno – ha detto Bach ricordando i Giochi di sei anni fa -, adesso è il vostro momento per vivere questa prima esperienza a cinque cerchi".

La portabandiera azzurra, Flora Tabanelli, astro nascente del freeski, ha fatto il suo ingresso nell’Oval alle 20:27 coreane, le 12:27 in Italia, insieme agli alfieri di Iran e Ucraina. Una parata di colori e bandiere dei 78 Comitati Olimpici Nazionali in gara con 1802 atleti.

Prima di Tabanelli, ad inizio cerimonia, hanno sfilato gran parte dei 74 atleti dell’Italia Team, membri di una squadra giovane e ambiziosa che vuole affermarsi nelle 13 discipline su 15 in cui sarà in gara già da domani (non ci saranno azzurri nel bob e nello skeleton). In palio le prime medaglie già dal mattino coreano nello slittino con il singolo femminile e il doppio maschile e il salto NH femminile e maschile. Poi, a seguire, gli azzurri si contenderanno il podio nel biathlon (individuale femminile e maschile), nello short track (1500 m femminili e maschili) e nello snowboard cross femminile e maschile. Nell'universo a cinque cerchi l'Italia Team cerca le sue nuove stelle.