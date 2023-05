Home > Video > “Sposta questo nella spazzatura”: l’ira contro la donna che ha mancato ... “Sposta questo nella spazzatura”: l’ira contro la donna che ha mancato di rispetto a un senzatetto

“Che Dio ci perdoni. La fede va messa in pratica”. Il teatro della storia è un semplice marciapiede, ma quel marciapiede, per Maurizio, è anche un posto sicuro dove poter passare la notte. Purtroppo, non tutti lo capiscono: una donna ha parcheggiato su quello stesso marciapiede e, dopo che alcuni passanti le hanno fatto notare che avrebbe dovuto spostarla da lì, ha affermare di “spostare questo nella spazzatura”