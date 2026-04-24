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SquisITA, Ghio (Comune di Genova): “Fare rete fondamentale per le food policy locali”

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In occasione della tappa genovese di “SquisITA – L’Italia in un boccone” promosso da Metro Italia, al Il Marin, Francesca Ghio, consigliera delegata alle politiche del cibo del Comune di Genova, ha sottolineato l’importanza del lavoro di rete nella filiera agroalimentare. “Eventi come qu...

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In occasione della tappa genovese di “SquisITA – L’Italia in un boccone” promosso da Metro Italia, al Il Marin, Francesca Ghio, consigliera delegata alle politiche del cibo del Comune di Genova, ha sottolineato l’importanza del lavoro di rete nella filiera agroalimentare. “Eventi come questo sono molto importanti per creare squadra attorno alle food policy, che stanno nascendo in molte amministrazioni”, ha dichiarato.

“È fondamentale il supporto del networking tra tutti gli attori coinvolti, dal produttore al consumatore fino alla distribuzione”, ha aggiunto, ringraziando Metro per l’organizzazione dell’iniziativa.

https://www.youtube.com/watch?v=PuvBrg0gfhI