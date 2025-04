Il caso di stalking di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano, noto dj, non potrà più avvicinarsi alla sua ex compagna, Sophie Codegoni. Questa decisione è stata presa dalla Corte di Cassazione, che ha confermato la misura cautelare già disposta dal Tribunale del Riesame lo scorso febbraio. Basciano è accusato di stalking nei confronti della donna, un’accusa che ha sollevato un ampio dibattito sull’importanza della protezione delle vittime di violenza e molestie.

Le accuse e le misure cautelari

Arrestato a novembre 2024 per atti persecutori, Basciano era stato rilasciato dal gip meno di 48 ore dopo. Tuttavia, l’aggiunta Letizia Mannella e il pm Antonio Pansa hanno impugnato questa decisione, chiedendo l’applicazione degli arresti domiciliari. La Corte ha stabilito che Basciano dovrà indossare un braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti. Se dovesse rifiutarsi di farlo, o se non fosse possibile applicare il dispositivo, potrebbe essere disposta la misura dei domiciliari.

Il comportamento di Basciano e le conseguenze per Codegoni

I giudici del Riesame hanno evidenziato come Basciano non abbia mostrato alcun segno di comprensione riguardo alla gravità delle sue azioni. Non solo ha continuato a screditare Sophie, ma l’ha anche incolpata per i suoi comportamenti aggressivi. Le condotte persecutorie, che si sono protratte per oltre un anno, hanno generato nella donna uno stato d’ansia tale da influenzare le sue abitudini quotidiane. Codegoni ha dichiarato di sentirsi intimorita e ha confermato la presenza di insulti e minacce, inclusi messaggi di morte, nelle comunicazioni tra i due.

La testimonianza di Sophie Codegoni

Durante l’interrogatorio del 28 novembre, Sophie ha ribadito di non aver mai ritirato le denunce contro Basciano, contrariamente a quanto affermato da lui. Questa testimonianza ha contribuito a delineare un quadro chiaro delle dinamiche abusive della relazione. Attualmente, Basciano si trova a Miami, negli Stati Uniti, e non ha fatto alcun riferimento sui social media riguardo ai recenti sviluppi della sua situazione legale.