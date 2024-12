Ritardi nella discussione della manovra economica

La manovra economica italiana sta affrontando un nuovo stallo, con il rinvio dell’approdo in aula del testo previsto per lunedì. Il presidente della commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, ha annunciato che i lavori riprenderanno solo lunedì prossimo, limitando la seduta odierna al deposito degli emendamenti del governo. Questo slittamento ha sollevato preoccupazioni e critiche da parte delle opposizioni, che vedono in questo ritardo una mancanza di trasparenza e di dialogo istituzionale.

Le reazioni delle opposizioni

Le opposizioni non hanno tardato a far sentire la loro voce. Marco Grimaldi, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) in Commissione, ha chiesto che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si presenti in aula per illustrare una seconda legge di Bilancio. Le parole di Grimaldi evidenziano un crescente malcontento nei confronti del governo, accusato di non rispettare i tempi e le modalità di discussione previsti. Anche Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico (Pd), ha espresso preoccupazione, affermando che la situazione attuale potrebbe compromettere la fiducia nei confronti del governo.

Le spiegazioni del governo e le scuse della relatrice

In risposta alle critiche, Ylenja Lucaselli, relatrice di Fratelli d’Italia, ha cercato di placare le tensioni scusandosi per il ritardo e promettendo che, una volta depositati gli emendamenti, ci saranno tutte le spiegazioni necessarie per affrontare la discussione lunedì. Tuttavia, la situazione rimane tesa, con le opposizioni pronte a contestare ogni passo del governo se non verranno fornite risposte chiare e tempestive. La manovra economica, quindi, si trova al centro di un acceso dibattito politico, con il rischio di ulteriori ritardi che potrebbero compromettere la sua approvazione.