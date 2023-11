Startup: Sekurest, protezione finanziaria e flessibilità pagamento a viaggiatori e operatori turismo

Roma, 8 nov. (Labitalia) - Sicurezza finanziaria e soluzioni di pagamento flessibili: queste le caratteristiche principali offerte da Sekurest, nuova piattaforma fintech che sbarca in un mercato, quello del turismo, sempre più digitalizzato ma non privo di complessità. Il progetto nasc...

Roma, 8 nov. (Labitalia) – Sicurezza finanziaria e soluzioni di pagamento flessibili: queste le caratteristiche principali offerte da Sekurest, nuova piattaforma fintech che sbarca in un mercato, quello del turismo, sempre più digitalizzato ma non privo di complessità. Il progetto nasce da un’idea di Carlo Schiavon, manager con esperienza ultratrentennale nel settore, che dopo aver individuato le maggiori aree di criticità della 'filiera del viaggio' ha dato vita ad una startup con l’obiettivo di garantire protezione finanziaria e flessibilità di pagamento a viaggiatori e operatori del turismo.

Nella realizzazione del progetto è stato coinvolto un pool di aziende di eccellenza con servizi fra loro complementari, con cui Sekurest ha stipulato importanti accordi allo scopo di garantire ai propri clienti un’unica proposta innovativa di grande valore.

"La sicurezza e la sostenibilità finanziaria – spiega all'Adnkronos/Labitalia commenta Carlo Schiavon, ceo e founder di Sekurest – sono tra le priorità in un settore, come quello turistico, caratterizzato da cambiamenti rapidi e da anni di incertezza. Il nostro progetto nasce con l’obiettivo di fornire una soluzione affidabile, semplice e sicura per proteggere i viaggiatori e tutti gli operatori della filiera, ma che in futuro potrà essere applicato anche ad altri settori e altri Paesi. Proprio per questo motivo poniamo grande attenzione al tema dell’internazionalizzazione, sostenuto dalle nostre business units".

"Insieme ad un team di manager di grande esperienza – afferma – abbiamo individuato questa specifica esigenza del settore e lavorato per creare un servizio che rispondesse a questo bisogno. Il nome stesso è stato scelto nell’ottica di sottolineare una mission ben precisa: fornire protezione totale e sostenibilità finanziaria a operatori turistici, strutture ricettive, agenzie e viaggiatori, attraverso un ecosistema solido e all’avanguardia".

"Grazie a una piattaforma accessibile – sottolinea – veloce ed efficace, e a un sistema di servizi digitali integrati come Sekurest lock, Sekurest pay e Sekurest chain, la startup posiziona come nuovo punto di riferimento per la sicurezza finanziaria e l’innovazione nel turismo. Sekurest Lock è un sistema di pagamento che nasce per proteggere consumatori, intermediari e fornitori di servizi turistici dai rischi di natura finanziaria. La soluzione garantisce i flussi di pagamento senza produrre rilevanti impatti sul cash flow degli operatori, grazie ad un sistema che prevede adeguati acconti e puntuali accrediti dei saldi subito dopo l’erogazione dei servizi. Nello specifico, il sistema consente di mettere in sicurezza tutte le transazioni finanziarie tra i vari attori della filiera custodendo gli importi in conti vincolati".

"Sekurest Pay – dice – è una soluzione pensata per permettere alle aziende dell’industria dei viaggi e del turismo di offrire ai viaggiatori una completa gamma di strumenti di pagamento digitale sia nei punti vendita sia on line (bonifico, bancomat, carte di debito/credito, buy now pay later, finanziamento) e di gestire, monitorare e riconciliare tutte le transazioni all’interno di un’unica applicazione".

"Sekurest Chain – continua Schiavon – è il servizio che consente al venditore di incassare gli importi dovuti dal viaggiatore e pagare istantaneamente i partner e/o i fornitori coinvolti nella stessa transazione. Chain semplifica l’organizzazione dei flussi finanziari, azzera il rischio credito e rende superflua la necessità di versare depositi o rilasciare garanzie, riducendo l’esposizione finanziaria degli operatori".

"Sekurest – osserva – arriva in un settore, quello turistico, recentemente colpito più di altri dall’impatto della pandemia e dalla conseguente fase di incertezza. In questo contesto, la piattaforma si afferma come il primo ecosistema finanziario che protegge viaggiatori, operatori turistici e strutture ricettive dai rischi finanziari e di mancata erogazione dei servizi".

"Una fintech – assicura – che offre sicurezza e serenità finanziaria a viaggiatori e imprese in un mercato in costante evoluzione, grazie a un sistema virtuoso che mitiga i rischi finanziari, migliora la redditività del business e genera maggiore credibilità per gli operatori del settore".