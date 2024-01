Startup, Your Personal Trainer: aumento capitale di 720mila per la sport-tech

Roma, 9 gen. (Labitalia) – La startup sport-tech Your Personal Trainer annuncia la conclusione di un aumento di capitale da 723 mila euro cui hanno partecipato Cdp Venture Capital attraverso il fondo Acceleratori e Lazio Innova insieme ad altri fondi e private investor come App Palestre, Wylab e Vesper holding. Your Personal Trainer è stata fondata a Roma da Valentina Righetti ed è stata selezionata fra le startup accelerate da WeSportUp, il programma della Rete Nazionale Acceleratori di Cdp Venture Capital e Sport e Salute Spa dedicato allo sport ed al benessere. L’idea alla base di Your Personal Trainer è quella di offrire a professionisti del fitness e gym lovers spazi allestiti dove svolgere allenamenti personalizzati con una formula pay per use.

Questo round permetterà al progetto dei fitness coworking di crescere ancora con l’apertura di nuovi studi fitness automatizzati a Roma e Milano e con l’assunzione di 3 nuove figure professionali nell’It, marketing e operations, per poter proseguire con più forza sul terreno della rivoluzione nel modo di concepire l’attività fisica che parte in primis dall’empowerment dei professionisti del fitness.

L’importante aumento di capitale sarà destinato all’apertura di tre nuovi centri Your Personal Trainer nell’immediato nella capitale, tra cui uno studio nel centro storico di Roma, in via Barberini, uno a Parioli dedicato allo Yoga e al Pilates e altri due tra l’Eur e Piazza Bologna, superando quota 12 centri operativi entro gennaio 2024, la startup conta inoltre di aprire Milano e Bologna nei prossimi 6 mesi.

“E’ un’enorme soddisfazione aver ricevuto la fiducia da parte di investitori di questo calibro, che credono nel progetto di Your Personal Trainer, e insieme ai quali posso immaginare una crescita concreta e un ampio spettro di opportunità per il progetto e per tutti i professionisti del fitness. Dopo Roma, porteremo la nostra formula a Milano e Bologna, ma non intendiamo fermarci, la strada è ancora lunga”, sottolinea la founder e Ceo, Valentina Righetti.

“Siamo molto orgogliosi di far parte della crescita di Your Personal Trainer, che abbiamo visto nascere nel corso del programma di accelerazione WeSportUp”, commenta Stefano Molino, Senior Partner e responsabile fondo Acceleratori di Cdp Venture Capital, “L’obiettivo della Rete Nazionale Acceleratori – spiega – è proprio quello di accompagnare le nuove startup, con strumenti finanziari ma anche di network, grazie ai quali possano sviluppare una crescita nel tempo: Your Personal Trainer ha introdotto un nuovo modello di personal fitness in un mercato in forte crescita e sta consolidando la propria presenza su Roma, da cui è partita, ma con un piano concreto di espansione anche su altre città riuscendo a coinvolgere un pool di investitori che possano supportarne i futuri passi avanti”.

La formula di Your Personal Trainer è semplice nell’utilizzo, sia per clienti che per i personal trainer, ma allo stesso tempo molto innovativa. Basta scaricare l’app su qualsiasi device, scegliere lo spazio in cui ci si intende allenare e prenotarlo, in esclusiva o in sharing. Gli spazi sono allestiti per diverse discipline, dall’allenamento di forza o funzionale, fino allo yoga e al pilates reformer. Ci si può allenare da soli, con un amico, o con il proprio personal trainer oppure si può scegliere un professionista tra i circa 450 professionisti disponibili su Roma e Milano.

La founder di Your Personal Trainer, traendo ispirazione sia dal format del coworking che dalle piattaforme di dating, ha sviluppato l’app YP Trainer in modo tale da consentire il 'perfect match' tra l’utente e il professionista e di dar loro la possibilità di prenotare anche uno spazio fisico dove svolgere gli allenamenti in completa autonomia e privacy.

“L’idea alla base di Your Personal Trainer è che il ruolo dei professionisti del nostro settore sia fondamentale nella diffusione della cultura del benessere e dell’allenamento. La vera rivoluzione deve partire da loro", osserva Valentina Righetti, tra le pochissime imprenditrici del fitness in Italia, che ha avviato la sua attività quando non aveva ancora 30 anni.

"Per questo abbiamo creato un ecosistema studiato appositamente, fatto di spazi, di strumenti di connessione e, a breve, anche di un software gestionale dedicato a quei trainer che vogliono fare un salto di qualità per poi magari diventare imprenditori aprendo un proprio centro con noi in franchising", conclude.