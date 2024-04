Stati generali Cinema, Mollicone: no tagli, ma serve trasparenza

Siracusa, 12 apr. (askanews) - "Come Parlamento e Commissione Cultura stiamo collaborando con il Mic per riorganizzare il sistema dei finanziamenti, è falsa la narrazione dei tagli se non quello strutturale del 5% previsto dalla finanza pubblica su tutte le voci, anzi c'è stato l'incremento del 20...

Siracusa, 12 apr. (askanews) – “Come Parlamento e Commissione Cultura stiamo collaborando con il Mic per riorganizzare il sistema dei finanziamenti, è falsa la narrazione dei tagli se non quello strutturale del 5% previsto dalla finanza pubblica su tutte le voci, anzi c’è stato l’incremento del 20% dal 2022 al 2023; bisognerà in realtà creare più trasparenza e fare in modo che i film prodotti non vadano dispersi, ma vedano la sala o la piattaforma. Purtroppo sui 459 finanziati 350 non hanno visto la sala e c’è qualcosa da modificare, stiamo lavorando su questo con le categorie”.

Lo ha detto Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura alla Camera, a margine degli Stati Generali del Cinema a Siracusa.

“Nel prossimo futuro – ha aggiunto – ci sarà un’audizione del sottosegretario Borgonzoni per dare le nuove linee del tax credit, vogliamo potenziare la capacità di magia e narrazione dei territori, inoltre sono primo firmatario della legge contro la pirateria digitale, la prima legge europea che va a tutelare l’audiovisivo dalla pirateria digitale” ha concluso.