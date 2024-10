Nel corso di un mese di “Affari Tuoi”, i partecipanti hanno portato a casa oltre un milione e mezzo di euro, ma nelle ultime settimane sono emerse varie critiche nei confronti del programma, nonostante continui a registrare ascolti eccezionali. Sui social, tanti utenti hanno notato che i pacchi contenenti i premi più significativi spesso rimangono disponibili fino agli ultimi momenti del gioco. A queste osservazioni si è unita anche “Striscia la Notizia”, che ha messo in risalto la situazione con un servizio e qualche frecciata di Michelle Hunziker.

Ieri sera, Stefano De Martino ha risposto con arguzia alle polemiche. Mentre redigeva un’offerta da parte di un concorrente, ha commentato in tono scherzoso: “Questo non scrive bene. Avete notato che, dopo tutte queste vincite, abbiamo finito i soldi anche per un pennarello?”. La sua affermazione ha riscosso un grande successo tra gli utenti, che hanno subito condiviso il video su Twitter.

Stefano ha inoltre rivelato di aver parlato al telefono con Amadeus, affermando: “È un’opzione che ho deciso di seguire istintivamente. Sono state offerte altre opportunità nel passato, anche di alto profilo, ma non mi rispecchiavano. Con ‘Affari Tuoi’, invece, ho creato un’immagine mentale. È presto per trarre conclusioni, ma i feedback sono positivi”. Ha continuato dicendo che il programma ha un pubblico fedele, indipendentemente dal conduttore, ma lui ci sta mettendo del suo e la situazione poteva rivelarsi più complicata. Ha citato come esempio i vari conduttori che si sono succeduti nel tempo, tutti soggetti a critiche simili. Infine, ha concluso il discorso riferendo che Amadeus gli ha detto: “Preparati, ti divertirai”. Ha sottolineato che il programma è pieno di imprevisti e non ha un copione predefinito.

All’inizio di un’avventura ludica, la monotonia scompare, poiché ti ritrovi a supportare chi affronta una grande sfida. Si tratta di una partita in cui l’eroe sfida il proprio destino.