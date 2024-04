Carlos Tavares, smentisce l’allontanamento della società Stellantis dall’Italia: nonostante ciò avverte il rischio per la concorrenza estera.

A margine dell’inaugurazione a Torino del nuovo eDCT Assembly Plant, all’interno del progetto Mirafiori Automotive Park 2030, il presidente di Stellantis ha dichiarato:

«Noi qui ci sentiamo a casa . Siamo i leader di questo mercato con più del 34% di quota. Non abbiamo alcuna intenzione di andarcene , stiamo investendo pesantemente, abbiamo progetti , idee la capacità per tenere fede ai nostri impegni. Le fake news aprono la finestra per fare entrare i cinesi , ma noi abbiamo intenzione di rafforzare la nostra leadership nel Paese».

«Siamo in grado di tenere testa ai competitor cinesi, se qualcuno li vuole introdurre sarà responsabile delle decisioni impopolari che dovranno essere prese. Non saremo in grado di garantire l’obiettivo di un 1 milione di veicoli e, se perderemo quote di mercato, avremo bisogno di meno stabilimenti».