Stellantis: Tavares, c'è accordo con governo Italia su alzare produzione a 1 mln l'anno**

Roma, 15 feb. – (Adnkronos) – "Con il governo italiano siamo d'accordo sull'obiettivo di portare entro il 2030 la produzione nazionale a 1 milione di unità l'anno, e possiamo farlo perche' ne abbiamo la capacità e possiamo contare su una forza lavoro di grande qualità".Lo sottolinea in un incontro con i media italiani l'ad del gruppo Stellantis, Carlos Tavares, ricordando che per raggiungere questo target naturalmente servono tutte le fabbriche" disponibili. In questo contesto "Pomigliano e Mirafiori hanno un futuro".

Ma "sono due impianti in situazioni molto differenti" spiega l'ad: la pianificazione produttiva "a Pomigliano è già pienissima, abbiamo un livello di attività molto forte perché vogliamo molte Panda" vista la forte richiesta. Pomigliano inoltre "produce anche l'Alfa Tonale che è un grande successo, ed è esportata anche negli USA come Dodge Hornet". Invece "a Mirafiori la Fiat 500e, che pure è un successo, è vittima della mancanza di incentivi, non solo in Italia ma anche in Germania dove sono stati fermati brutalmente" ricorda Tavares.