Alfa Romeo: Tavares, qualcuno voleva comprarla ma è gioiello Stellantis

Roma, 10 apr. – (Adnkronos) – "In Stellantis amiamo le auto e i marchi, senza nessun dubbio. Certo, a gennaio 2021 quando abbiamo creato Stellantis, alcuni nostri concorrenti hanno pensato che avevamo troppi brand da gestire e qualcuno aveva proposto di 'uccidere' qualche marchio, mentre altri si sono offerti di comprare Alfa. Ma ci ho messo meno di uno secondo a rispondere 'Ma state scherzando?' perché Alfa Romeo è forse il 'gioiello' dei nostri 14 brand". Lo spiega l'ad del gruppo Carlos Tavares a Milano per la presentazione della nuova Milano, il suv compatto del marchio. Peraltro, aggiunge, "lo scorso anno la stessa cosa quando una casa cinese voleva comprare un altro nostro marchio, questa volta francese, ma io gli ho risposto di nuovo 'Naturalmente no!".