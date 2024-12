Stellantis: Mulè, 'dica in Parlamento cosa vuole fare, ci aspettiamo volontà collaborazione'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Io non ho mai sentito Stellantis battere il pugno sul tavolo perché qualcuno gli impediva o non lo metteva in condizione di realizzare la gigafactory a Termoli. Banalmente in Spagna hanno cercato, trovato e spinto per avere condizioni ancora più favore...

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Io non ho mai sentito Stellantis battere il pugno sul tavolo perché qualcuno gli impediva o non lo metteva in condizione di realizzare la gigafactory a Termoli. Banalmente in Spagna hanno cercato, trovato e spinto per avere condizioni ancora più favorevoli. Hanno fatto ancora una volta unicamente i loro interessi, ma questo non va bene". Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo a Sky Start.

“Bloccare per un anno i licenziamenti -ha proseguito- è certamente positivo, ma c’è un problema sulle politiche industriali: che cosa vuole fare Stellantis? Aspettiamo il giorno in cui lo comunicherà in Parlamento, non con umiltà ma quantomeno con rispetto e una reale volontà di collaborazione. Se Stellantis continua il 'disarmo' in Italia crea un problema sociale enorme. Il Paese ha le condizioni per accompagnare Stellantis: ora dimostri che vuole stare a questo tavolo con atti concreti rispetto all'investimento che deve fare l'Italia, salvaguardando decine di migliaia di posti di lavoro", ha concluso.