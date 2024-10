Stellantis: nel terzo trimestre ricavi giù del 27%

Milano, 31 ott. (askanews) – Stellantis chiude il terzo trimestre del 2024 con ricavi in calo del 27% a 33 miliardi di euro e consegne in flessione del 20% a 1,148 milioni di auto.

A pesare sui ricavi un mix di prodotto, pricing e cambi sfavorevole, mentre sulle consegne hanno avuto un impatto gli stop produttivi legati al lancio di nuovi modelli, la riduzione di scorte negli Usa e un mercato difficile e competitivo in Europa.

Nel 2024 Stellantis punta a lanciare 20 nuovi modelli. Guardando ai singoli mercati, consegne e ricavi sono diminuiti negli Usa del -36%. In calo anche Medio Oriente e Africa con consegne in flessione del -26%. In Sud America invece le consegne sono aumentate del 14% a 259mila unità, mentre i ricavi sono diminuiti del 2% a 4,2 miliardi.

Nei primi 9 mesi del 2024 Stellantis è leader nelle vendite in Francia, Italia, Brasile, Portogallo, Turchia, Algeria e Argentina ed è tra le prime tre in Germania, Spagna e Regno Unito.

La quota di mercato di Stellantis negli Stati Uniti è cresciuta dal 7,2% di luglio all’8% di settembre.

La trimestrale di Stellantis arriva in un momento di tensione con le istituzioni italiane all’indomani del rifiuto del presidente Elkann di presentarsi in Parlamento per un’audizione perché, questa la motivazione, “in attesa del tavolo con il governo”. Un dialogo che ci sarà, ha dichiarato Meloni, ma “senza sudditanza e condizionamenti”.