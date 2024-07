L'ultima misura relativa all'epoca del Covid si conclude. Le mascherine non saranno più obbligatorie nei reparti con persone fragili.

Le mascherine non saranno più obbligatorie nei reparti ospedalieri con persone fragili. Crolla anche l’ultima misura dell’era del Covid.

Stop all’obbligo delle mascherine nei reparti con persone fragili

La mascherine nei reparti ospedalieri e nelle residenze socio-sanitarie che ospitano pazienti fragili non saranno più obbligatorie. La prevede una nuova circolare del ministero della Salute e emanata oggi, lunedì 1 luglio, dopo la scadenza del 30 giugno dell’ultima ordinanza dell’era Covid. “Si raccomanda ai direttori sanitari delle succitate strutture, in quanto titolari delle funzioni igienico-sanitarie di valutare l’opportunità di disporre l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei propri contesti” si legge nella circolare con le dovute raccomandazioni, ritmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia.

Cade anche l’ultima misura dell’era Covid

I direttori sanitari “metteranno in campo ogni misura relativa alla tutela della loro salute“. L’ultima misura dell’era Covid crolla ufficialmente a partire da oggi, per tornare ad una totale normalità. Le raccomandazioni ci sono sempre, soprattutto quella di informare adeguatamente il personale e i pazienti riguardo tutte le misure igieniche e di precauzione di base, come il lavaggio delle mani, la pulizia degli ambienti, l’adeguata ventilazione e la corretta gestione dei rifiuti.