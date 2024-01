Strage di Erba, a Quarto Grado l'audio di Frigerio in cui nominerebbe Olindo

Nel corso dell’ultima puntata di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi è tornato a parlare della strage di Erba. Per l’occasione è stato mandato in onda un audio risalente al 15 dicembre 2006, quattro giorni dopo il molteplice delitto, in cui si sentirebbe Mario Frigerio affermare nel corso di un interrogatorio: “E’ stato l’Olindo”.

Strage di Erba, la descrizione dell’aggressore

Al suo tempo, dal reparto di terapia intensiva, Frigerio descrisse il suo aggressore al magistrato di turno, Massimo Pizzotti, come un uomo “olivastro, con tanti capelli corti e di stazza”. L’audio, in cui Frigerio con un filo di voce nominerebbe Olindo Romano, sarebbe (il condizionale è d’obbligo) una prova della colpevolezza di quest’ultimo. Nell’appello è stato tuttavia dichiarato “inutilizzabile”.

Frigerio sarebbe stato suggestionato?

Secondo i legali della difesa, il nome di Olindo Romano sarebbe frutto di una suggestione da parte di Mario Frigerio. Pare che nel periodo di ricovero dell’uomo tra dicembre 2007 e gennaio 2007 mancherebbero altre registrazioni.

L’attendibilità di Frigerio

Sembra che nel corso della degenza, Mario Frigerio fosse stato incapace di effettuare un semplice calcolo matematico. Quanto basta per far pensare che l’uomo possa aver sofferto di uno stato confusionale conosciuto anche come “amnesia retrograda”.

Il perito fonico: “L’audio è molto rovinato”

Il perito fonico Marco Perino ha analizzato la registrazione di Frigerio. In seguito ad attente analisi, l’esperto ha spiegato: “L’audio è molto rovinato”. Perino ha tuttavia aggiunto che le tecnologie oggi disponibili hanno permesso “con un dovuto filtraggio” di “isolare determinate vocali”. In conclusione, il perito fonico a dichiarato che Frigerio afferma in tale registrazione la seguente frase: “Perché è stato Olindo”.