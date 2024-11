Studenti in protesta contro le politiche del governo Meloni

Le piazze italiane si riempiono di studenti in segno di dissenso

Una mobilitazione senza precedenti

Oggi, le piazze di tutta Italia hanno visto una mobilitazione massiccia da parte degli studenti, che hanno espresso il loro dissenso nei confronti delle politiche del governo Meloni e del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Le manifestazioni, che si sono svolte in diverse città, hanno avuto come obiettivo principale quello di richiedere un dialogo costruttivo con le istituzioni e una maggiore attenzione verso le problematiche che riguardano il mondo della scuola.

Il coordinatore nazionale della Rete degli Studenti Medi, Paolo Notarnicola, ha dichiarato: “Serve ascoltare le associazioni studentesche, garantendoci spazio di discussione e confronto reale sui temi che ci riguardano”. Le richieste degli studenti non sono nuove; da oltre un anno, infatti, si chiedono tavoli di discussione permanenti con le istituzioni, ma finora senza successo.

Tensioni e violenze durante le manifestazioni

Nonostante il messaggio pacifico della maggior parte dei manifestanti, alcune manifestazioni hanno visto episodi di violenza. A Torino, durante un corteo pro Palestina, ci sono stati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con atti vandalici che hanno colpito il Museo Nazionale del Cinema e la Mole Antonelliana. Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente presidente e direttore del museo, hanno condannato fermamente tali atti, sottolineando che “fermo restando il diritto di testimoniare la vicinanza al dolore di chi ha sofferto e soffre, condanniamo con fermezza azioni come queste”.

La premier Giorgia Meloni ha espresso solidarietà agli agenti delle forze dell’ordine feriti durante le manifestazioni, sottolineando la necessità di una condanna unanime delle violenze. “Spero che certa politica smetta di giustificare queste violenze e si unisca nella condanna di episodi così gravi e indegni” ha affermato Meloni.

Le richieste degli studenti

Le manifestazioni hanno visto la partecipazione di numerosi gruppi studenteschi, che hanno sfilato con striscioni e slogan contro le politiche del governo. “Vogliamo potere”, “Liberiamo il Paese”, e “No Meloni Day” sono solo alcune delle frasi che hanno risuonato nelle piazze. Gli studenti hanno chiesto più diritti e una maggiore qualità per la scuola, denunciando i tagli all’istruzione pubblica e l’orientamento del governo verso investimenti in armamenti piuttosto che in educazione.

Il coordinatore nazionale della Rete degli Studenti Medi ha affermato: “Non vogliamo scuole di serie A e di serie B”. La mobilitazione ha coinvolto anche altre organizzazioni studentesche, come l’Unione degli Studenti e l’Unione degli Universitari, evidenziando un fronte comune contro le politiche attuali.