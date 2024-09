SuccedeOggi

Il 23 settembre 2024, a Roma, gli atleti olimpici restituiranno la bandiera al Quirinale e si discuteranno le revisioni alla normativa sull'accesso dei lavoratori stranieri alla Camera. A Piacenza ci sarà un concerto per i 220 anni del Teatro cittadino, presente il presidente Mattarella. A Bologna, la Confindustria presenterà un progetto sulla transizione energetica per la ceramica italiana. A New York, la presidentessa del Consiglio Meloni riceverà il Global Citizen Awards e parteciperà all'Assemblea Generale dell'Onu. A Washington, il presidente Biden incontrerà il presidente degli Emirati Arabi. In Pennsylvania, Trump terrà un discorso di campagna. A Tempio Pausania continuerà il processo per l'ipotetico stupro di gruppo a Ciro Grillo. A Bergamo, l'Atalanta giocherà con il Como in Serie A.