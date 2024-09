SuccedeOggi

Il 26 settembre 2024 sono programmati vari eventi chiave. A Roma, Landini della CGIL presenterà le firme per l'abolizione della legge sull'Autonomia differenziata alla Cassazione e l'Istat pubblicherà dati sulla ricerca, sviluppo e fiducia delle imprese e consumatori. Si terrà anche un'asta Bot al Ministero dell'Economia e la Roma affronterà l'Athletic Bilbao in Europa League allo Stadio Olimpico. A Francoforte, ci sarà il Bollettino economico della Bce, mentre in varie città si celebrerà la Giornata mondiale per l'abolizione delle armi nucleari. Il Papa visiterà Lussemburgo e Bruxelles, e in Kazakhstan, Russia e alleati condurranno esercitazioni militari. Ci sarà il Forum Mondiale per la Pace in Normandia, il Presidente Mattarella visiterà la Germania, e la Corte di Giustizia Europea si pronuncerà sulle elezioni dei politici catalani. A Cape Canaveral avverrà il lancio della missione Crew-9 da NASA e SpaceX, mentre a Washington il Presidente Biden incontrerà Zelenskyj e Kamala Harris. Infine, a Napoli, in Coppa Italia, si sfideranno Napoli e Palermo.

Ecco gli eventi chiave programmati per il 26 settembre 2024.

ROMA – Alle 9.30, Landini, segretario generale della CGIL, accompagnato dal Comitato per l’abolizione della legge sull’Autonomia differenziata, presenta alla Cassazione le firme ottenute.

ROMA – Pubblicazione da parte dell’Istat dei dati sulla ricerca e lo sviluppo in Italia (2022-2024)

ROMA – Divulgazione da parte dell’Istat dei dati relativi alla fiducia delle imprese e dei consumatori (09-2024)

ROMA – Asta Bot al Ministero dell’Economia

FRANCOFORTE – Bollettino economico della Bce

DIVERSE CITTÀ – Giornata mondiale per l’abolizione di tutte le armi nucleari

LUSSEMBURGO/BRUXELLES – Visita del Papa (fino al 29)

ALMATY (Kazakistan) – Russia e alleati conducono esercitazioni militari in Asia centrale (fino al 7 ottobre)

CAEN (Francia) – Forum Mondiale per la Pace in Normandia (fino al 27)

BERLINO e COLONIA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si reca in visita di stato in Germania (fino al 28)

LUSSEMBURGO – Verdetto della Corte di Giustizia Europea sulle elezioni dei politici catalani al Parlamento Europeo

CAPE CANAVERAL (Usa) – Lancio della missione Crew-9 verso la ISS da parte di NASA e SpaceX

NEW YORK – Il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas parla all’Assemblea Generale dell’ONU

WASHINGTON – L’incontro del presidente americano Joe Biden con il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj

WASHINGTON – Il presidente ucraino Zelenskyj incontra la candidata democratica Kamala Harris

MONZA – Partita tra Monza e Brescia per il 2° turno della Coppa Italia al Stadio Brianteo alle 18.30.

A ROMA, la prima giornata della Europa League si svolgerà allo Stadio Olimpico alle 21.00, dove la Roma se la vedrà con l’Athletic Bilbao. NAPOLI, allo Stadio Maradona invece, alle 21.00 ci sarà il secondo turno della Coppa Italia tra Napoli e Palermo. A BARCELLONA, la finale della Louis Vuitton Cup di vela vedrà sfidarsi Luna Rossa e Ineos Britannia.