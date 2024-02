Sud chiama Nord: dopo Zicchieri e Macina anche Faro con De Luca, Castelli 'progetto decolla'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Va avanti la campagna tesseramenti di Sud chiama Nord, che si concluderà il 3 febbraio. Ad oggi il dato parziale che arriva dal quartier generale è di “quasi 10mila tesserati in tutta Italia, ma andremo oltre”. E dopo l’approdo in Sud chiama Nord di Francesco Zicchieri, ex segretario del Lazio della Lega e di Anna Macina, ex sottosegretario alla giustizia in quota M5S nel governo Draghi, oggi aderisce al partito di De Luca anche Marialuisa Faro, ex parlamentare grillina, pugliese. “Il progetto nazionale decolla”, afferma la presidente di Sud chiama Nord, Laura Castelli, per molti artefice della nuova ondata di adesioni, tanto da parlare di un vero e proprio 'effetto Castelli'. Che, a quanto apprende l’Adnkronos, potrebbe proseguire: nelle prossime ore sarebbero attesi nuovi passaggi. “Sia dal mondo Italia Viva che Lega ci stanno contattando, il progetto è ambizioso e attrattivo”, confermano dallo staff di Cateno De Luca.