Sud Corea, 20 operai morti carbonizzati nell’incendio di una fabbrica

Almeno 20 operai hanno perso la vita in Sud Corea, nell’incendio scoppiato in una fabbrica nella città di Hwaseong, a sud della capitale Seul.

Almeno 20 lavoratori sono morti nell’incendio scoppiato dopo una serie di esplosioni in un impianto di produzione di batteri al litio nella fabbrica che si trova nella città di Hwaseong, a sud della capitale. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Yonhap, i vigili del fuoco stanno ancora ispezionando l’edificio. Nella fabbrica stavano lavorando più di 100 persone. I testimoni hanno raccontato di aver sentito delle esplosioni dal secondo piano, dove le batterie a base di ioni di litio vengono ispezionate e imballate.

Incendio in Sud Corea: 20 morti, 78 persone salvate e molti dispersi

78 persone sono state portate in salvo, mentre molte altre risultano ancora disperse. Quando i soccorritori sono riusciti ad accedere hanno trovato una ventina di corpi. Si stima che la fabbrica avesse in deposito circa 35.000 celle di batterie al secondo piano, con altre batterie immagazzinate in altre aree.

Le batterie al litio bruciano velocemente ad alte temperature. Non potendo escludere nuove esplosioni, l’accesso alla fabbrica era particolarmente pericoloso. Per spegnere l’incendio non è bastata l’acqua e i vigili del fuoco hanno dovuto usare la sabbia.