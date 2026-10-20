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Sud Italia in ginocchio, Albano lancia un appello ai politici: ecco cos'ha detto

Sud Italia in ginocchio, Albano lancia un appello ai politici: ecco cos'ha detto

Da giorni vanno avanti le proteste degli autotrasportatori contro il caro carburante nel Sud Italia, specie in Puglia e in Calabria. Sull'argomento è voluto intervenire il cantante Al Bano, lanciando un appello ai politici.

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Da giorni vanno avanti le proteste nel Sud Italia contro il caro carburante, in particolare in Puglia e in Calabria. Una situazione difficile che sta mettendo in ginocchio il Sud: sull’argomento è voluto intervenire il cantante Al Bano.

Sud Italia in ginocchio, Al Bano interviene: “La vita è durissima, li capisco”

Da giorni vanno avanti le proteste degli autotrasportatori nel Sud Italia contro il caro carburante, soprattutto in Puglia e in Calabria. Su quanto sta accadendo è voluto intervenire il cantante pugliese Al Bano, che è stato intervistato dall’Adnkronos. Ecco che cosa ha detto: “Tutto quello che sta succedendo non è  piacevole. Io, vivendo qui, questo disagio lo percepisco, lo vivo:  riesco a fare il contadino semplicemente perché il cantante lo  sostiene ma qui la vita è veramente dura, veramente durissima.

Li  capisco e ne soffro perché so cosa vuol dire povertà: l’ho conosciuta molto bene e per moltissimi anni“, ha detto il cantante di Cellino San Marco.

Al Bano interviene sulle proteste nel Sud Italia e lancia un’appello ai politici

All’Adnkronos Al Bano è intervenuto sulle proteste che stanno mettendo in ginocchio il Sud Italia, analizzando anche la situazione dal punto di vista socio-politico: Questo benedetto ‘miracolo economico‘ ogni volta che incomincia a nascere c’è subito una forza che è pronta a distruggerlo.

Se non troviamo un equilibrio l’Italia viene sempre martellata: è sempre così, sempre, e mi dispiace molto. Ci vuole l’unione di tutte le forze  intellettuali e culturali. E’  necessario unirsi per risolvere le problematiche, qua invece ci dividiamo per appesantirle“. La speranza del cantante è che le istanze degli autotrasportatori possano essere accolte: Mi auguro che ci sia benzina per tutti; mi auguro che si possa raggiungere quel pizzico di benessere che è frutto di un grande lavoro, mi auguro che tutti possano godere del bello di questo meraviglioso Paese. Ieri per la prima volta sono stato nel Colosseo e tanta storia mi ha commosso ancora una volta. Quindi dico: ispiriamoci al passato per trovare una strada per il futuro”.

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