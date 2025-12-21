Sudafrica: sparatoria in una taverna, 9 morti e 10 feriti

Pretoria, 21 dic. (Adnkronos) - È in corso una caccia all'uomo dopo che una sparatoria in una taverna in Sudafrica ha causato la morte di nove persone e il ferimento di altre dieci. La polizia ha dichiarato che sette uomini e due donne sono stati uccisi a Bekkersdal, vicino a Johannesbur...

Pretoria, 21 dic. (Adnkronos) – È in corso una caccia all'uomo dopo che una sparatoria in una taverna in Sudafrica ha causato la morte di nove persone e il ferimento di altre dieci. La polizia ha dichiarato che sette uomini e due donne sono stati uccisi a Bekkersdal, vicino a Johannesburg, dopo che circa 12 uomini armati non identificati sono arrivati ​​a bordo di due veicoli e hanno aperto il fuoco contro i clienti.

La sparatoria è avvenuta intorno all'1 ora locale di oggi e gli autori "hanno continuato a sparare a caso mentre le persone fuggivano dalla scena", ha aggiunto la polizia. Il Sudafrica ha uno dei tassi di omicidi più alti al mondo. Secondo i dati della polizia, tra aprile e settembre di quest'anno sono state uccise in media sessantatré persone al giorno.