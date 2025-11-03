Sudan: Tajani, 'in 2 anni decine di migliaia di morti, strage civili va fermata'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "In Sudan due generali che controllano ormai due eserciti contrapposti stanno provocando da due anni decine di migliaia di morti. È una strage che nessuno conosce fino in fondo: solo in queste ore arrivano le testimonianze dei sopravvissuti all'assedio di ...

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "In Sudan due generali che controllano ormai due eserciti contrapposti stanno provocando da due anni decine di migliaia di morti. È una strage che nessuno conosce fino in fondo: solo in queste ore arrivano le testimonianze dei sopravvissuti all'assedio di El Fasher, il capoluogo del Darfur, per mesi circondato dalle Rsf, caduta dopo 18 mesi di assedio.

Sono racconti di esecuzioni sommarie, stragi, bambini uccisi davanti agli occhi dei genitori: il Sudan è una catastrofe nascosta di cui dobbiamo occuparci, la strage dei civili va fermata. Lo ha detto in un'intervista al Mattino il ministro degli Esteri Antonio Tajani.