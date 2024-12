Sudcorea: opposizione, 'no a impeachment Yoon è secondo colpo di Stato'

Seul, 9 dic. (Adnkronos) – L'opposizione in Corea del Sud ha accusato il partito al governo di aver organizzato un "secondo colpo di stato" rifiutandosi di rimuovere il presidente Yoon Suk Yeol a causa della legge marziale che il capo dello Stato aveva istituito sei giorni fa. "Non importa come cercano di giustificarlo, questo è un secondo colpo di stato, illegale e incostituzionale", ha dichiarato Park Chan-dae, capo del Partito Democratico in Parlamento.

Sabato sera il Partito Potere Popolare (PPP) di Yoon ha respinto una mozione di impeachment contro il presidente boicottando il suo voto in Parlamento. La votazione è stata invalidata per mancanza del quorum. Nel frattempo – riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap – la procura di Seul ha disposto il divieto di viaggi all'estero per Yoon.