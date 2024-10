Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: tre vittime, tre bambini in gravi condizioni. Soccorsi in azione, strada chiusa al traffico

Un tragico schianto ha avuto luogo sulla Palermo-Sciacca, causando il decesso di tre individui e ferendo gravemente tre bambini, trasferiti in codice rosso presso un ospedale. La collisione ha coinvolto due auto ed è avvenuta tra Altofonte e Giacolone. I soccorsi del 118, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, sono accorsi per liberare le persone rimaste intrappolate tra le lamiere. La strada è attualmente chiusa al traffico. L’impatto è stato così forte da far capovolgere una delle vetture. I bambini sono stati trasportati d’urgenza con l’elisoccorso verso l’ospedale Di Cristina di Palermo. I vigili del fuoco hanno affrontato delle difficoltà nell’estrarre le vittime dai veicoli danneggiati, mentre i carabinieri si occupano dei rilievi del caso.