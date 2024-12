Suor Maria Donelli accusata di collusione con la 'ndrangheta

Il caso di suor Maria Donelli

Suor Maria Donelli, una religiosa attiva nel sistema penitenziario, è attualmente agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Brescia. Le accuse nei suoi confronti sono gravi e riguardano un presunto concorso esterno in associazione mafiosa, legato a un’organizzazione di tipo ‘ndranghetista. Secondo le indagini, la religiosa avrebbe messo a disposizione la propria opera di assistenza spirituale per facilitare la comunicazione tra i detenuti e i membri dell’organizzazione criminale.

Il ruolo di assistente spirituale

La funzione di suor Maria Donelli all’interno delle carceri non si limitava a fornire supporto morale e spirituale. Le indagini rivelano che la sua presenza era utilizzata per veicolare messaggi tra i detenuti e i soggetti indagati, permettendo così un flusso di informazioni che avrebbe potuto influenzare le strategie criminali. In particolare, si sostiene che la religiosa avrebbe comunicato ai membri dell’organizzazione informazioni utili per pianificare reazioni alle attività investigative e alle operazioni dell’Autorità giudiziaria.

Conflitti e dissidi tra detenuti

Un altro aspetto inquietante emerso dall’inchiesta riguarda il ruolo di suor Maria Donelli nella risoluzione di conflitti tra i detenuti. La sua figura, infatti, sarebbe stata utilizzata per gestire dissidi e tensioni all’interno del carcere, un compito che, se confermato, evidenzierebbe ulteriormente il suo coinvolgimento con dinamiche mafiose. La Dda di Brescia sta ora approfondendo le modalità con cui la religiosa avrebbe operato, cercando di delineare un quadro chiaro della sua attività e del suo impatto all’interno del sistema carcerario.