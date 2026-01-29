Superenalotto: Scopri i Nuovi Vincitori e I Jackpot da Sogno!

Scopri come partecipare al Superenalotto e tutte le ultime novità sul jackpot. Rimani aggiornato sulle estrazioni, strategie per aumentare le tue possibilità di vincita e informazioni utili per giocare in modo responsabile. Unisciti alla comunità dei giocatori e scopri i segreti per massimizzare le tue chance nel Superenalotto!

Il Superenalotto continua a sorprendere i suoi appassionati con estrazioni ricche di emozioni e premi da sogno. Oggi, 29 gennaio 2026, i giocatori hanno atteso con trepidazione i risultati del concorso, che ha visto crescere ulteriormente il jackpot, ora salito a 113,2 milioni di euro.

In questa occasione, purtroppo, non è stato centrato nessun 6, né tantomeno il 5+1. Tuttavia, due fortunati giocatori hanno indovinato cinque numeri, portando a casa una somma considerevole di 89.599,47 euro ciascuno.

Queste schedine vincenti sono state giocate in punti vendita situati a Viterbo e a Cautano, in provincia di Benevento.

Costi e modalità di gioco

La partecipazione al Superenalotto è accessibile a tutti, con un costo di base di 1 euro per ogni combinazione di sei numeri. Per chi desidera aumentare le possibilità di vincita, è disponibile l’opzione SuperStar, che aggiunge un costo di 0,50 euro. Questo consente di scegliere un numero extra, incrementando così le possibilità di ottenere premi più alti.

Dettagli sulla giocata

La combinazione minima da giocare è una colonna, ma è possibile effettuare giocate multiple fino a un massimo di 27.132 colonne, attraverso sistemi a caratura che permettono la partecipazione di un gran numero di giocatori. La somma totale della giocata si calcola semplicemente moltiplicando il numero delle colonne per 1,5 euro nel caso si scelga di includere anche il SuperStar.

Punteggi e vincite

Il Superenalotto offre diverse possibilità di vincita, che vanno da un minimo di 5 euro fino a premi significativi per chi indovina cinque o più numeri. Ecco una panoramica dei premi:

2 numeri indovinati: circa 5 euro;

circa 5 euro; 3 numeri indovinati: circa 25 euro;

circa 25 euro; 4 numeri indovinati: circa 300 euro;

circa 300 euro; 5 numeri indovinati: circa 32.000 euro;

circa 32.000 euro; 5 numeri indovinati + 1 (5+1):circa 620.000 euro.

Verifica delle vincite

Per controllare se si è tra i vincitori, i giocatori possono utilizzare l’App del Superenalotto, dove è possibile visualizzare le ultime estrazioni e verificare le schedine giocate in precedenza. Inoltre, è disponibile un archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi

Per chi desidera sapere quali sono stati i numeri estratti oggi, la combinazione vincente è la seguente: 29, 30, 34, 56, 66, 80. Il numero Jolly estratto è 88, mentre il SuperStar è 11. Anche se la fortuna non ha sorriso a tutti, le possibilità di vincita per il prossimo concorso restano elevate, con un jackpot già notevole.

Il Superenalotto continua a rappresentare un’opportunità affascinante per tanti italiani, con la speranza di trasformare i sogni in realtà attraverso la giocata. È fondamentale ricordare di giocare responsabilmente e di controllare le proprie schedine.