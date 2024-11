Surrey avvia la legalizzazione dei negozi di cannabis ricreativa

Un passo verso la legalizzazione

Sei anni dopo la legalizzazione della cannabis, la seconda città più grande della Columbia Britannica, Surrey, è pronta a vedere l’apertura dei suoi primi negozi di cannabis ricreativa. Durante una riunione del consiglio comunale, tenutasi lunedì sera, è stata approvata la richiesta di dodici negozi di cannabis, gestiti da otto diverse aziende. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nel panorama commerciale della città, che mira a regolamentare un settore in espansione e a garantire la sicurezza dei consumatori.

Regolamenti e requisiti

I nuovi negozi di cannabis dovranno operare secondo un quadro normativo approvato dal consiglio la scorsa primavera. Tra le principali restrizioni, è previsto che i negozi non possano trovarsi a meno di 200 metri da scuole, centri comunitari e altri esercizi di vendita di cannabis. Questo approccio mira a garantire che la vendita di cannabis avvenga in un ambiente controllato e sicuro, riducendo al minimo l’impatto sulle aree sensibili della comunità.

Un’opportunità per l’economia locale

Il Surrey Board of Trade ha accolto con favore la decisione del consiglio comunale, sottolineando l’importanza di un’industria della cannabis regolamentata e responsabile. Jasroop Gosal, portavoce ad interim, ha dichiarato: “Abilitando un’industria della cannabis al dettaglio regolamentata, Surrey sta aprendo porte per la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e la diversificazione delle entrate, migliorando al contempo la sicurezza dei consumatori attraverso un mercato regolato.” Questo approccio non solo mira a soddisfare le esigenze della comunità, ma rappresenta anche un’opportunità per costruire un’economia locale equilibrata e sostenibile.