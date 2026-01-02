Svizzera: Tajani, 'dispersi italiani potrebbero essere fra i feriti non identificati'**

Berna, 2 gen. (Adnkronos) - "Ci sono sei italiani dispersi e 13 ricoverati in ospedali svizzeri e al Niguarda di Milano. Quanto ai dispersi, potrebbero essere fra i 6 feriti non ancora identificati". Lo ha detto a '4 di Sera News' il ministro degli Esteri Antonio Tajani, aggiunge...

Berna, 2 gen. (Adnkronos) – "Ci sono sei italiani dispersi e 13 ricoverati in ospedali svizzeri e al Niguarda di Milano. Quanto ai dispersi, potrebbero essere fra i 6 feriti non ancora identificati". Lo ha detto a '4 di Sera News' il ministro degli Esteri Antonio Tajani, aggiungendo che "le autorità hanno promesso una risposta rapida per individuare le responsabilità.

Abbiamo inviato un elicottero, psicologi e medici, oltre a una task force per sostenere i nostri connazionali. A Crans-Montana è rimasta in supporto anche una funzionaria dell'Unità di crisi della Farnesina".