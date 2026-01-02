Svizzera: Tajani, 'su campione golf Galleppini, prevalga linea prudenza'**

Berna, 2 gen. (Adnkronos) - Non c'è alcuna notizia ufficiale e dunque nessuna certezza che Emanuele Galleppini, il ragazzo 17enne di Genova, campione di golf, che molti siti di informazione hanno dato per morto, sia effettivamente deceduto nel rogo del bar di Crans-Montana. Il ministro d...

Berna, 2 gen. (Adnkronos) – Non c'è alcuna notizia ufficiale e dunque nessuna certezza che Emanuele Galleppini, il ragazzo 17enne di Genova, campione di golf, che molti siti di informazione hanno dato per morto, sia effettivamente deceduto nel rogo del bar di Crans-Montana. Il ministro degli Esteri Antoni Tajani, in collegamento con '4 di Sera News', ribadisce "la linea della prudenza, perché finché non c'è la certezza della identificazione di tutti i feriti, è difficile poter dire se una persona è deceduta oppure no.

Anche le autorità ci hanno pregato di non dare notizie che possano da un lato creare entusiasmo e dall'altro creare disperazione, perché finché non ci sono notizie certe, è bene non fare nomi. Possiamo fare i nomi soltanto delle persone di cui siamo certi".