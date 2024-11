Tabacco, La Pietra (Masaf): "Accordo storico e visione di lungo termine per agricoltori"

Roma, 28 nov. - (Adnkronos) - “Quella di oggi è una firma veramente storica perché protocolli di questo tipo, soprattutto per quanto riguarda la tempistica, non sono mai stati firmati in questo Paese. Questo significa poter dare una visione di lungo termine al sistema e al compar...

Roma, 28 nov. – (Adnkronos) – “Quella di oggi è una firma veramente storica perché protocolli di questo tipo, soprattutto per quanto riguarda la tempistica, non sono mai stati firmati in questo Paese. Questo significa poter dare una visione di lungo termine al sistema e al comparto del tabacco, per permettere ai nostri agricoltori di poter investire, di poter programmare, avere delle certezze". Così Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste durante l'annuncio della firma dell'accordo pluriennale per l'acquisto del tabacco siglato da Philip Morris con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

"Quello che fino ad oggi è mancato in agricoltura, in termini generali, è proprio una prospettiva, sono gli obiettivi. Questo è sicuramente un esempio virtuoso che cercheremo di esportare anche in altre filiere”, ha aggiunto il Sottosegretario.