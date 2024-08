Taiwan torna a tremare a causa di un forte terremoto. Tutti noi abbiao ancora ben fissate nella mente, le immagini di quel tremendo 3 aprile in cui due potenti scosse causarono morti e feriti. Oggi, un nuovo sisma di magnitudo 6.2 ha interessato la zona est del Paese sito vicino alla Cina. Fortunatamente, sembra che non ci siano stati importanti danni.

Taiwan: nuova scossa di terremoto magnitudo 6.2

Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata alle 7:35 ora locale (quando era l’1:35 in Italia) al largo della costa est di Taiwan. Secondo gli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense (Usgs), il sisma ha avuto magnitudo 6.2, ipocentro a 15 chilometri ed epicentro a circa 26 km dalla città di Hualien. E proprio la contea di Hualien era quella interessata dal disastroso evento sismico che era avvenuto nella prima settimana di aprile.

Terremoto a Taiwan: non ci sono danni

Le autorità locali, però, al momento possono rassicurare la popolazione. Secondo quanto hanno riferito, allo stato attuale, non si sarebbero verificati grossi danni e non ci sarebbero morti o feriti. Al momento, non è stata diramata alcuna allerta tsunami.