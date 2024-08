Imane Khelif e la denuncia per cyberbullismo: possibile implicazione per Elon...

La denucia di Imane Khelif per cyberbullismo potrebbe coinvolgere anche il patron di X e la scrittrice

A pochi giorni dalla conclusione delle Olimpiadi di Parigi 2024, torna a far parlare di sé l’atleta algerina Imane Khelif, che ha deciso di portare avanti una denuncia per cyberbullismo presso la Procura di Parigi.

La denuncia di Imane Khelif contro i commenti d’odio ricevuti sui social

Imane Khelif si è imposta con grande forza ai Giochi Olimpici di Parigi vincendo l’oro nel pugilato femminile.

Tuttavia, per raggiungere il meraviglioso risultato sportivo ha dovuto tribolare, colpita non tanto dai colpi delle avversarie, ma da quelli di una parte dell’opinione pubblica.

Parole che hanno le sembianze di violenze verbali a cui l’atleta algerina ha deciso di rispondere.

Infatti, attraverso il suo legale Nabil Boudi, ha scelto di procedere con una denuncia per cyberbullismo, in risposta all’odio verbale ricevuto sui social.

L’esposto è stato raccolto dalla Procura di Parigi che ha iniziato ad indagare.

Imane Khelif: la sua denuncia colpisce Elon Musk e JK Rowling

L’accusa di “molestie informatiche aggravate” legate al genere avviata dal Centro Nazionale per la lotta contro l’odio online è stata mossa nei confronti del social media X, così da verificare tutti gli eventuali responsabili delle violenze verbali.

Tra questi, secondo la rivista americana Variety, ci sarebbero anche Elon Musk e la scrittrice JK Rowling.

Vedremo come procederà il caso, che ha riflessi penali, ma quel che resta in questo momento è la forza dell’atleta algerina di dire no all’odio.