Tajani avverte: "Aumenta la possibilità di un ampio conflitto".

Durante un'audizione presso le commissioni di Esteri e Difesa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha evidenziato l'aumento del pericolo di un conflitto regionale in Medioriente, sottolineando la necessità di promuovere la pace. Guido Crosetto ha affermato che il Ministero della Difesa è pronto a condurre operazioni di evacuazione in Libano se necessario, e che la sicurezza delle forze italiane è prioritaria. Tajani ha infine ribadito che non è stata presa alcuna decisione sul ritiro del contingente dall'Unifil.