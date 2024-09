Tajani sostiene la necessità di una revisione delle normative riguardanti la cittadinanza.

“Il rinnovamento delle normative riguardanti la cittadinanza è necessario,” ha affermato Antonio Tajani, il vicepremier e Ministro degli Esteri, durante un’intervista a Mattino Cinque. Ha sottolineato l’importanza di “sentirsi italiani” e ha rivelato che ha incaricato i rappresentanti del parlamento di condurre un’approfondita indagine sulla questione della cittadinanza. Tajani ha continuato dicendo: “Non ci piegheremo a intrighi o modifiche, prepareremo invece un disegno di legge che mostreremo anche ai nostri alleati, ma la Manovra rimane la nostra priorità attuale.”

Tajani ha in seguito discusso delle agende chiave incentrate sul favorire la crescita economica, tagliare le tasse, assistere le madri lavoratrici (che non sono solo dipendenti, ma anche titolari di partita Iva), migliorare le pensioni minime e sostenere i giovani. Ha ribadito la necessità di rifornire il fondo destinato all’acquisto della prima casa per i giovani fino a 36 anni. Tajani è il leader nazionale di Forza Italia.