Tajani, un membro del governo, afferma: "Non è possibile trionfare senza il sostegno del centro, come ha chiaramente dimostrato la Francia".

Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, ha esposto l’intenzione del suo partito di rivendicare il terreno politico centrista, attualmente non rappresentato. Tale mossa è mirata ad estendere l’influenza del centrodestra, sottolineando che, come si evince dal caso della Le Pen in Francia, la destra senza un’appropriata componente centrista non è in grado di trionfare. Tajani ha fatto queste dichiarazioni durante un evento del partito a Cagliari. Ha anche menzionato Barnier, addetto alla guida del governo francese e membro del partito popolare come Forza Italia, come esempio dell’importanza del centrista in politica. Tajani ha inoltre sottolineato che l’Italia ha fatto passi significativi in questa direzione e che Forza Italia rappresenta una garanzia di stabilità per il paese anche a livello europeo.