Un trionfo per Tale e Quale Show

La finale della 14esima edizione di Tale e Quale Show ha dominato la serata di venerdì 8 novembre, conquistando ben 3.429.000 telespettatori e un 22,64% di share. Questo successo ha permesso al programma condotto da Carlo Conti di superare nettamente la concorrenza, in particolare la serie turca Endless Love, che ha totalizzato 2.521.000 spettatori e un 14,19% di share. La vittoria di Tale e Quale Show non è solo un risultato di ascolti, ma anche un chiaro segnale della preferenza del pubblico per i format di intrattenimento che uniscono musica e spettacolo.

Il panorama televisivo della serata

Oltre a Tale e Quale Show, anche altri programmi hanno registrato buoni ascolti. Quarto Grado su Rete 4 ha raggiunto 1.121.000 telespettatori con un 7,93% di share, mentre Fratelli di Crozza sul Nove ha intrattenuto 1.113.000 spettatori (6,08%). Su Rai 3, FarWest ha coinvolto 412.000 telespettatori (2,54%), mentre Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri su Italia 1 ha totalizzato 821.000 spettatori (5,39%). La serata ha visto anche la presenza di NCIS su Rai Due, che ha raggiunto 688.000 telespettatori (3,51%).

Access prime time e quiz game

In access prime time, Affari Tuoi continua a dominare con 5.484.000 utenti e un 26,83% di share. Anche Cinque minuti su Rai Uno ha ottenuto un ottimo risultato, con 4.472.000 telespettatori e un 23,15% di share. La sfida tra i quiz game L’Eredità e La Ruota della Fortuna è stata particolarmente accesa, con il primo che ha intrattenuto 3.059.000 spettatori (21,07%) nella prima parte e 4.013.000 (23,58%) nella seconda, mentre il secondo ha ottenuto 2.668.000 telespettatori (19,44%) nella prima parte e 3.821.000 (23,41%) nel game.